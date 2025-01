Jovem realiza sonho de ingressar em medicina e emociona a mãe com revelação

Ana Beatriz, de 23 anos, viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida ao revelar sua aprovação no curso de Medicina da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) para sua mãe, Eliane, vendedora de lanches.

Em um vídeo emocionante, compartilhado nas redes sociais, a jovem surpreendeu a mãe ao aparecer com o corpo pintado com as iniciais do curso e da universidade, enquanto Eliane chegava em casa empurrando o carrinho de lanches que usa no trabalho.

Eliane, ao entender a grande conquista da filha, foi tomada pela emoção e não conteve as lágrimas. A relação de apoio e dedicação entre as duas foi evidente, já que Beatriz contou que levou cinco anos de intenso esforço para alcançar o sonho de ingressar em Medicina, um desejo cultivado desde o ensino médio.

Com o suporte da mãe, que sempre trabalhou duro para garantir sua educação, Beatriz se tornou a segunda pessoa da família a alcançar uma formação acadêmica. A cena comoveu milhares de internautas, que se encantaram com a história de perseverança e amor incondicional.