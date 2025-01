Juliana Marques assume o cargo de defensora pública-geral e nomeia a nova gestão

Na próxima quinta-feira (30) a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) realizará a solenidade de posse da nova defensora pública-geral, Juliana Marques Cordeiro.

O evento acontece no auditório do Sebrae, em Rio Branco, a partir das 17h e na ocasião serão nomeadas as subdefensoras públicas-gerais, Simone Santiago (Gestão Administrativa) e Thais Araújo (Institucional).

Eleita por meio de votação interna realizada no dia 25 de novembro de 2024, Juliana Marques assume o comando da instituição para o biênio 2025-2027, sucedendo Simone Santiago. Com ampla experiência na Defensoria Pública, Juliana já ocupava o cargo de subdefensora-geral e preside o Conselho Gestor do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM ACRE/CONGEST), além de ter atuado no atendimento especializado em saúde.

A nomeação de Juliana foi oficializada pelo governador Gladson Cameli no dia 6 de dezembro de 2024, por meio do Decreto Nº 8.593-P, consolidando a confiança na continuidade e avanço dos serviços prestados pela instituição.

Na mesma ocasião, serão empossadas as subdefensoras públicas-gerais. Simone Santiago, ex-defensora pública-geral, assumirá a Subdefensoria Pública-Geral de Gestão Administrativa, cuja função é auxiliar na promoção e controle das atividades administrativas da instituição, abrangendo planejamento, orçamento, recursos humanos e patrimônio.

Já Thais Araújo, que atuará à frente da Subdefensoria Pública-Geral Institucional, terá a responsabilidade de coordenar e orientar os órgãos de atuação da Defensoria Pública, garantindo a eficácia das atividades-fim da instituição.

A criação das subdefensorias públicas-gerais foi regulamentada pela Resolução Administrativa Nº 014 do Conselho Superior da DPE/AC, publicada no Diário Oficial em 29 de outubro de 2024, com base na Lei Complementar Estadual Nº 158/2006.