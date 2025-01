Juliana Sztrajtman é a nova CEO da Amazon Brasil

Daniel Mazini está deixando a Amazon e Juliana Sztrajtman será a nova Country Manager da Amazon no Brasil.

“Agradecemos ao Mazini por todas as suas contribuições para a construção do nosso negócio e atendimento aos nossos clientes no Brasil. Com 6 anos de empresa, e vasta experiência de mercado, Juliana liderou a divisão de varejo da Amazon Brasil nos últimos anos. Mudanças são parte do negócio, e estamos confiantes que seguiremos entregando resultados excepcionais para clientes de todo o Brasil”, diz a Amazon em nota.

Quem é Juliana Sztrajtman

Juliana Sztrajtman era diretora de varejo na Amazon Brasil, onde trabalha ao lado de Daniel Mazini – que foi country manager da empresa por 3 anos.

Anteriormente, Sztrajtman atuou como Diretora Sênior de Marketing na Johnson & Johnson Consumer Health no Brasil, e já passou por empresas como Citibank, Editora Abril e Nintendo. É graduada em Publicidade pela ESPM e possui MBA em Administração pela Northwestern University – Kellogg School of Management (EUA).

A executiva segue agora com o desafio de destacar a Amazon no mercado brasileiro frente a grandes concorrentes do varejo, como o Mercado Livre e a Magalu.

Posicionamento de Mazini

No LinkedIn, Mazini comenta sua experiência de 6 anos na Amazon Brasil:

“Ontem completaram-se 6 anos da expansão da Amazon em varejo eletrônico no Brasil. Por essas coincidências da vida também é o dia que me despeço pela segunda vez da Amazon após 14 anos na empresa, sendo 12 deles investidos, junto com o time Brasil nessa jornada de construção de um negócio incrível que é a Amazon.com.br.

Encerro, sem dúvida, o capítulo mais inesquecível da minha carreira e tenho muito orgulho do que construímos juntos. Na Amazon o papel dos líderes é de serem instrumentos para que os nossos fortes times entreguem a melhor experiência, tanto para nossos clientes quanto para nossas pessoas. E esse time Brasil continuará a fazer isso sob a nova liderança, em planos de longo prazo que farão continuar crescendo a nossa base de clientes, catálogo e velocidade de entrega por anos a fio.

Para celebrar esse time, coloco aqui várias fotos que representam alguns dos momentos mais legais nesses meus 12 anos de Amazon.com.br! Obrigado pessoal! Valeu demais!

Meu próximo passo é um período sabático, para investir mais tempo em mim e na minha família após tanto tempo nessa empreitada de lançar e crescer a Amazon Brasil. Mais novidades quando elas surgirem!”