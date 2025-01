Justiça determina retirada de carro sobre fenda em ponte no Rio Tocantins

A Justiça Federal determinou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) retire, em até 10 dias, um veículo que permanece preso em uma fenda da ponte Juscelino Kubitschek, que conecta Aguiarnópolis (TO) a Estreito (MA). A decisão, emitida pela 1ª Vara Federal Cível e Criminal de Imperatriz (MA), atende ao pedido do proprietário, que depende do carro para exercer sua atividade como representante comercial de produtos agropecuários.

O veículo estava sobre a estrutura no momento do desabamento, ocorrido em 22 de dezembro de 2024, que deixou 14 mortos, três desaparecidos e apenas um sobrevivente entre as vítimas que caíram no Rio Tocantins. No carro viajavam três pessoas, incluindo Laís Lucena, que relatou o desespero do momento: “Não temos explicação de como saímos dali. Foi um milagre de Deus”, afirmou.

Segundo a liminar, o juiz Georgiano Rodrigues Magalhães Neto destacou indícios de omissão do DNIT na adoção de medidas preventivas e reparadoras para a ponte. Além disso, ressaltou o impacto econômico causado pela impossibilidade de uso do veículo. O DNIT informou que irá se posicionar sobre a decisão nesta segunda-feira (20).