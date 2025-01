Justiça torna réu homem acusado de sequestrar e manter padres reféns em Rio Branco

A justiça em Rio Branco, por meio do juizado da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca da capital, aceitou denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC) e tornou réu Emerson Alves da Silva, acusado de participar do assalto à casa paroquial da Vila Betel, ocorrido em março de 2023. Emerson responderá por roubo qualificado e cárcere privado. Ele tinha um comparsa na ação.

De acordo com a denúncia, Emerson Alves fazia parte de uma quadrilha que invadiu a residência dos padres Mateus Santos e Wesley Loseph, além do seminarista Edson Alves. Durante a ação criminosa, foram roubados dois veículos – uma caminhonete modelo S10 e um carro de passeio – e os religiosos foram sequestrados.

As vítimas foram levadas para uma área de mata e mantidas reféns até que Emerson foi preso por policiais do Grupamento Especializado em Fronteiras (GEFRON), no mesmo dia, em uma abordagem na BR-317, próximo ao município de Capixaba, dirigindo a pick-up a qual certamente ele tentava levá-la para a Bolívia, na fronteira.

A partir de agora, com a aceitação da denúncia, a defesa do réu tem que apresentar sua contestação e após isso será, então, marcada a audiência de instrução e julgamento.