Leonardo DiCaprio doa mais de R$ 6 mi para ajudar os USA após incêndios

O ator Leonardo DiCaprio, 50, anunciou, nas redes sociais, que fará uma doação de mais de R$ 6 milhões para apoiar a recuperação de Los Angeles após os incêndios florestais que devastaram várias áreas da cidade, nos Estados Unidos.

A doação será realizada em parceria com sua ONG, Re:wild’s Rapid Response Program, e ajudará tanto nas necessidades imediatas quanto nos esforços de recuperação a longo prazo.

DiCaprio usou as redes sociais para comunicar a decisão e detalhou como o dinheiro será utilizado.

Em publicação, o ator afirmou: “Os incêndios florestais de Los Angeles estão devastando nossa cidade. Estou me comprometendo com a doação de US$ 1 milhão em parceria com o Re:wild’s Rapid Response Program para dar suporte tanto às necessidades urgentes quanto aos esforços de recuperação pós-incêndio”.

“A ajuda inicial beneficiará imediatamente a LA Fire Department Foundation, California Fire Foundation, World Central Kitchen, California Community Foundation, Pasadena Humane Society e SoCal Fire Fund – organizações que fornecem recursos muito necessários para nossos primeiros socorristas e bombeiros, e para as pessoas, animais e comunidades que mais precisam”, concluiu.

Outras celebridades, como Beyoncé e Arnold Schwarzenegger, também contribuíram com doações para apoiar os socorristas e as vítimas dos incêndios.

O condado de Los Angeles, o mais populoso dos Estados Unidos, tem enfrentado uma série de incêndios florestais que começaram no dia 7 de janeiro, agravados pelo tempo seco e ventos fortes. Várias pessoas, incluindo celebridades como Adam Brody, Paris Hilton e Anna Faris tiveram suas casas atingidas pelas chamas.