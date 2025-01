Levou um chute! Atual namorada de Davi Brito trocou affair por ex-BBB

Aguenta, coração! Davi Brito, ex-participante do “BBB24”, assumiu namoro na última sexta-feira (17/01) e uma reviravolta envolvendo a nova companheira do baiano promete dar o que falar.

O portal LeoDias descobriu que Adriana Paula, cirurgiã-dentista, tinha outro affair e já estava flertando com brother durante o antigo relacionamento. O ex-companheiro levou um pé na bunda da moça e acabou sendo trocado pelo ex-global de imediato.

Daniel Brum, educador físico do Distrito Federal, disparou no Instagram do titular deste portal: “Ela passou o ano novo casada comigo”.

O atleta e a profissional da saúde teriam passado o Réveillon coladinhos e o início de janeiro juntos na Bahia. Para esquentar ainda mais a história, enquanto Adriana estava com o esportista nas últimas semanas, atendia ligações sem parar de um número de telefone com o nome Davi. Acontece que o até então companheiro, não fazia ideia de quem se tratava.

“Eu não perguntei nada. Vou perguntar para quê? Eu estava de férias e curtindo. Ela já estava com ele, é quase certeza. Estava casada comigo e junto com ele. A gente se conheceu lá em Barra Grande mesmo. Ela marcou comigo, daqui de Brasília, e nos conhecemos lá. A gente ficou uns 10 dias juntos”, contou Brum para nossa reportagem, decepcionado com a ex. A jovem, que tinha cerca de 30 mil seguidores, com a divulgação do relacionamento sério com Brito, já atingiu mais de 84 mil em seu perfil oficial.