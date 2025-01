Lula faz pix de R$ 1013 ao Corinthians e desmente fake news sobre taxação

O presidente Lula (PT) fez um pix de R$ 1.013 para a vaquinha da Neo Química Arena, casa do Corinthians e desmentiu fake news sobre taxação na noite desta sexta-feira (10/1). Em vídeo divulgado nas redes sociais, o político afirmou: “Por que que eu tomei essa decisão? Porque tem uma quantidade enorme de mentira desde ontem em todas as redes sociais dizendo que o governo vai taxar o Pix. E eu quero provar que é mentira”, disse.

“O que nós podemos fazer é fiscalizar para evitar lavagem de dinheiro. Vou doar R$ 1.013 para ajudar o Corinthians a resolver o problema da sua dívida. Já depositei o meu dinheiro para provar que o Pix é do Brasil, o Pix é seu, e o Pix é meu. Por isso eu confio”, completou. Na imagem, Lula está com um casaco do time.

Vaquinha da Arena Corinthians

A torcida do Corinthians lançou em novembro passado uma campanha de arrecadação de dinheiro para o pagamento à Caixa Econômica Federal do financiamento do estádio de Itaquera. A vaquinha foi uma ideia da organizada Gaviões da Fiel e conta com o apoio do clube e do banco.

As doações já estão sendo feitas por Pix. Os valores vão direto para uma conta da Caixa específica para o pagamento da arena -hoje chamada de Neo Química Arena- e não passam pelo clube. Há uma comissão fiscal independente acompanhando todo o processo.

A dívida do Corinthians com a Caixa referente ao estádio está na casa dos R$ 710 milhões. Por isso, a campanha estabeleceu como meta a arrecadação de R$ 700 milhões. Segundo o presidente da Gaviões, Alexandre Domênico Pereira, é possível alcançar rapidamente o objetivo.

Fake news sobre taxação do Pix

Nesta sexta-feira, a Meta removeu um vídeo falso feito por IA no qual um clone virtual do ministro Fernando Haddad tratava da criação de impostos sobre transações via Pix e animais de estimação, a pedido da AGU (Advocacia-Geral da união (AGU). Haddad, na véspera, fez uma gravação com esse intuito.

“Imposto sobre Pix, mentira. Imposto sobre quem compra dólar, mentira. Imposto sobre quem tem um animal de estimação, mentira. Pessoal, vamos prestar atenção, está circulando uma fake news. Prejudica o debate público, prejudica a política, prejudica a democracia”, disse o ministro.

O “imposto do cachorrinho de estimação” é citado em um vídeo deepfake, no qual a imagem de Haddad é manipulada por meio do uso de inteligência artificial para fazer parecer que o ministro foi o autor da declaração pró-taxação. O vídeo foi compartilhado pelo ex-ministro e deputado federal Osmar Terra (MDB-RS).

Com Informações de MARIANNA HOLANDA BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)