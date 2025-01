Madson Cameli diz que já saiu do hospital e que exame detectou alteração cardíaca

O empresário Madson Cameli já está em casa, depois de ter passado por um grande susto na manhã desta sexta-feira (24). Ele começou a se sentir mal e foi levado às pressas ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde foi atendido por uma equipe médica.

Madson disse ao ContilNet que fez alguns exames, entre eles um eletrocardiograma que detectou uma alteração no seu coração. “O médico pediu que eu fizesse exames mais aprofundados para poder concluir o diagnóstico”, disse.

Madson, que é casado com a vice-governadora Mailza Assis, acordou tranquilo, e depois de fazer sua refeição no café da manhã, começou a passar mal.

Amigos próximos disseram ao ContilNet que ele vem trabalhando muito, e não vinha tendo tempo de cuidar adequadamente de sua alimentação. “Esse corre de todos os dias, sempre envolvido com seus negócios e também com a politica, foi deixando ele muito cansado. Apesar de ser um homem novo, com essa carga de trabalho, qualquer pessoa fica debilitada, chega uma hora que não aguenta”, disse um amigo de Cameli.