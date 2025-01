Mailza assina ordem de serviço para reforma do Palácio Rio Branco; obras começam na próxima semana

A vice-governadora Mailza Assis, representando o governador Gladson Cameli, assinou nesta terça-feira (28) a ordem de serviço que autoriza a reforma do Palácio Rio Branco, um dos principais pontos turísticos da capital e sede do Executivo acreano.

O projeto é da Secretaria de Obras Públicas do Estado (Seop) e será executado por uma empresa já licitada, a RM Construções. O valor destinado à obra é de R$ 2,3 milhões, fruto de emenda parlamentar da então senadora e atual vice-governadora Mailza Assis, disponibilizada por repasse do Orçamento Geral da União (OGU).

Os trabalhos já devem começar na próxima segunda-feira (28), no entorno do Palácio. Após a revitalização das praças, as obras vão avançar para o interior do prédio histórico.

O titular da Seop, Ítalo Lopes, disse à reportagem do ContilNet que o interesse do governador é manter o aspecto do monumento histórico.

“A conservação e adequação dos espaços públicos que valorizam a rica e relevante história acreana é uma determinação do governador Gladson Cameli. Dessa forma, o Palácio merece essa atenção especial. E este é mais um importante investimento com recurso destinado pela atual vice-governadora no período em que foi senadora. A ordem do governador é que a gente mantenha o aspecto do Palácio, respeitando sua história e tudo o que carrega”, enfatizou o secretário.

A reforma geral prevê a mudança das esquadrilhas externas, a parte de climatização e a recuperação do elevador, que garante acessibilidade aos visitantes.

A vice-governadora Mailza Assis enalteceu o papel do Palácio Rio Branco na história e disse que mudanças importantes foram tomadas no local.

“O Palácio é a nossa história, o símbolo das nossas lutas. Aqui foram tomadas medidas importantes, onde registramos momentos históricos e, depois que o governador Gladson Cameli assumiu o Governo, voltou a ser a casa do Executivo. Além disso, guarda um museu tão importante com registros significativos da nossa história. Essa reforma é fundamental para todos nós e para a memória do nosso povo”, disse a vice-governadora.

O cronograma prevê que a obra deve durar oito meses, podendo ser entregue antes do prazo.