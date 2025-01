Mailza deflagra ‘operação 2026’ e faz ‘tour’ por todas as secretarias do governo a pedido de Gladson

A vice-governadora Mailza Assis passou a semana inteira visitando secretarias, autarquias e institutos do governo do Estado. Em algumas dessas visitas, ela chegou a estar acompanhada de parlamentares do Progressistas, como a deputada federal Socorro Neri, quando teve um encontro na Secretaria de Educação.

Mailza teve reuniões com todos os secretários, presidente e diretores do alto escalão do Estado, não só para reafirmar a união do Governo Gladson, mas principalmente para demonstrar força na corrida pelo cargo em 2026. Além disso, a vice-governadora quer começar a entender as principais especificidades de cada setor. Afinal, daqui há poucos meses ela assume a cadeira do Palácio Rio Branco – com a saída de Gladson para disputar o Senado Federal -, e vai precisar conhecer o terreno que será colocada.

O 01 que pediu

O governador Gladson confirmou que a rodada de visitas feita por Mailza nos órgãos do governo foi um pedido direto dele. A confirmação surgiu em uma agenda da Polícia Penal, em que os dois estavam presentes.

“Sou grato a senhora pelo seu compromisso, a sua dedicação, desde quando assumimos em 1º de janeiro de 2023. Mas você sabe do meu respeito, da minha gratidão. Como eu sei do seu compromisso com o nosso estado”, disse Gladson sendo mais claro impossível.

Mais próxima do servidor

Mailza teve uma sacada de mestre durante essas visitas. Além de deixar claro ao alto escalão do Governo que tem capacidade de ser governadora, ela ainda conseguiu um feito e tanto: se aproximar mais ainda do servidor público, que é uma porcentagem grande do eleitorado acreano.

“Nossas visitas continuam, e agradeço imensamente a todos com quem já estive. Parabéns a cada um dos nossos secretários e servidores. Muito obrigada, governador Gladson Cameli, pela parceria. 2025 será o ano de executar, ainda mais pelo nosso estado, como bem diz o senhor. Conte comigo, como sempre, pode contar”, escreveu a vice-governadora.

Apoios

Uma coisa é certa: Mailza começa a trilhar o caminho da disputa pelo Governo em 2026 com amplas vantagens.

Terá o apoio do alto escalão do Governo, dos servidores públicos e, principalmente, da cúpula do Progressistas.

Afinal, a vice-governadora foi figura central na eleição dos 14 prefeitos do partido nas eleições de 2024.

O principal desafio dela é claro: conseguir bons números nas próximas pesquisas e mostrar que é um nome consolidado na disputa.