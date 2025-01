Mais de 50 praias de São Paulo estão impróprias para banho; Veja quais

Na primeira semana do ano, 51 praias do litoral de São Paulo estão impróprias para banho, de acordo com os dados da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). O boletim, atualizado nessa quinta-feira (9/1), é atualizado semanalmente e monitora 175 praias.

A classificação semanal é feita com base nas densidades de bactérias fecais, medida em amostras coletadas ao longo de cinco semanas consecutivas. Uma praia também pode ser classificada como imprópria em situações que desaconselham o contato direto com a água, como a presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, a ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.

Estão impróprias para banho as praias Rio Itamambuca, Perequê-Açu, Itaguá (Av. Leovegildo, 240), Itaguá (Av. Leovegildo, 1724) e Perequê-Mirim, em Ubatuba; Prainha, em Caraguatatuba; São Francisco, Arrastão, Pontal da Cruz, Deserta, Porto Grande e Preta do Norte, em São Sebastião; Sino, Siriúba, Itaquanduba, Portinho, Feiticeira e Julião, em Ilhabela; Perequê e Enseada (Avenida Santa Maria), em Guarujá; Embaré, Boqueirão, Gonzaga, José Menino (Rua Olavo Bilac) e José Menino (Rua F. Ozanan), em Santos; Milionários, Gonzaguinha e Prainha (Avenida S. Brito), em São Vicente; Canto do Forte, Boqueirão, Guilhermina, Aviação, Vila Tupi, Ocian, Vila Mirim, Maracanã, Vila Caiçara, Real e Balneário Flórida, em Praia Grande; Central, Vera Cruz, Santa Eugênia e Agenor de Campos, em Mongaguá; Parque Balneário, Centro, Sonho, Jardim São Fernando, Jardim Regina e Balneário Gaivota, em Itanhaém; e Parque Turístico, em Peruíbe.

Em 2025, o boletim não monitorou nenhuma praia nos municípios de Iguape, Ilha Comprida e Cubatão.

Durante a semana do Natal, o relatório da Cetesb apontou que 17 praias estavam impróprias. Na semana seguinte, o número subiu para 30. O boletim de 2 de janeiro, com dados colhidos antes do surto de virose no litoral, registrou 38 praias impróprias.

Veja quais são as praias próprias para banho: