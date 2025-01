Mais de mil pessoas se afogaram no réveillon do Rio de Janeiro

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) fez 1.136 operações de resgates de afogamentos no estado no primeiro dia de 2025. Impactados pelas festas de fim de ano na praia, o número de acidentes superou em mais de 1000% o ano de 2024.

O 3° Grupamento Marítimo (GMar), com posto em Copacabana, liderou o número de resgates. Foram 815 ocorrências de afogamento atendidas. Em seguida, vem o 2º GMar, da Barra da Tijuca, com 131 salvamentos.

Uma das festas de réveillon mais tradicionais do país, o réveillon de Copacabana atraiu cerca de 2,5 milhões de pessoas. Para garantir segurança da celebração, mais de 1.500 bombeiros militares estiveram mobilizados em operações por terra, céu e mar.

Ações de salvamento no mar contaram com apoio de motos aquáticas, barcos infláveis, aeronaves e drones.