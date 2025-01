‘Maníaco do horto’ chora ao dizer que não se lembra do crime e confessa ter mentido sobre agressões de policiais

O jornalista Ithamar Souza conversou com exclusividade com Guilherme Silva da Cruz, de 23 anos, acusado de tentativa de estupro. Ele foi detido na tarde desta segunda-feira (13), pouco tempo após a Justiça decretar sua prisão preventiva.

A prisão foi realizada pela Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do Tático do 3º Batalhão, na Rua São Caetano, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Durante o registro do Boletim de Ocorrência, Guilherme autorizou o jornalista a gravar o áudio de sua entrevista, na qual respondeu a diversas perguntas. No entanto, algumas questões ficaram sem resposta, sob a justificativa de que ele não se lembrava, alegando estar supostamente “possuído por um espírito demoníaco”.

Segundo Guilherme, essa possessão teria sido causada por um processo espiritual em um terreiro, no qual ele não teria seguido as orientações.

Em determinado momento da conversa, Guilherme admitiu ter mentido ao afirmar que havia sido vítima de “tortura” e “abuso” por parte dos policiais militares do 3º BPM.

Embora parte do diálogo não tenha sido gravada, testemunhas presentes relataram que Guilherme, visivelmente amedrontado, revelou ao jornalista que estava cumprindo um “propósito” espiritual com duração de 21 dias.

Nesse período, ele afirmou que não poderia manter relações sexuais, realizar esforço físico, fumar maconha, usar roupas pretas, comer feijão, correr, usar cigarro, utilizar celular e deveria beber sangue. Ainda segundo ele, a última etapa do ritual envolveria o consumo do cadáver de uma pessoa.

Veja o vídeo: