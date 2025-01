Marina Silva diz que discurso de Donald Trump sobre o Meio Ambiente são preocupantes

Após a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (20), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), usou as suas redes sociais para destacar seu descontentamento com suas falas durante discurso.

Para ela, o segundo mandato do republicano será desafiador para o mundo todo, e criticou os anúncios de Trump, que vão contra a transição energética e o combate às mudanças climáticas.

“Embora fosse algo já esperado, pelo que defendeu na campanha presidencial, vejo com enorme preocupação o anúncio de que o presidente pretende acabar com o Green New Deal, tirar os EUA do Acordo de Paris, retomar a indústria automotiva norte-americana sem dar prioridade para carros elétricos e valorizar o uso de combustíveis fósseis”, disse.

Em seu discurso, Trump disse que irá encher as reservas estratégicas “até o topo” e exportar energia para todo o mundo. “Seremos uma nação rica novamente. E esse ouro líquido que temos sob os pés é o que nos vai ajudar a fazê-lo. Vamos acabar com este mandato de veículos elétricos para salvar novamente os trabalhadores automotivos do nosso país”, declarou.

A ministra afirmou ainda que o posicionamento da administração de Joe Biden à energia renovável, destacando que “reestruturar a matriz energética e reduzir o custo da energia, foram concebidos para criar empregos e aumentar a segurança energética do país”.

“Serão tempos desafiadores para o mundo inteiro. Resta enfrentá-los com informação, compromisso com a vida e capacidade de negociação política”, destaca Silva em nota.