Mastopexia e retirada de hérnia: entenda cirurgias feitas por Virginia

De acordo com o médico André Maranhão, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica do Rio de Janeiro, a mastopexia tem como objetivo remodelar e levantar as mamas, removendo o excesso de pele para obter uma aparência mais firme.

“Geralmente, a mastopexia é feita em conjunto com a remoção ou reposicionamento do tecido mamário para melhorar a forma e a sustentação das mamas. Com a gestação e amamentação, a pele da mulher pode ceder pela variação de volume das mamas, o que pode ser corrigido com a mastopexia”, explica ao Metrópoles.

Já a retirada da hérnia umbilical consiste em corrigir uma protrusão de tecido ou órgão (geralmente parte do intestino) que “atravessa” uma abertura enfraquecida na musculatura da parede abdominal, na região do umbigo. André reitera ser uma cirurgia simples, especialmente em pacientes sem complicações de saúde.

“A hérnia umbilical pode ficar mais evidente após as gestações. Durante a gravidez, o crescimento do útero exerce pressão sobre a parede abdominal, podendo agravar uma fraqueza pré-existente na região ou criar uma nova”, diz o médico.

Cirurgia combinada

A influenciadora Virginia Fonseca optou por melhorar a aparência do corpo fazendo cirurgias combinadas. Embora seja uma opção vantajosa, a cirurgiã plástica Luiza Hassan alerta a importância de entender os benefícios e os riscos envolvidos.

“A realização de cirurgias plásticas combinadas pode ser uma excelente opção para pacientes que desejam otimizar o tempo de recuperação e alcançar resultados estéticos mais abrangentes em uma única etapa cirúrgica, passando por anestesia e internação uma única vez”, comenta a especialista em cirurgia estética.

Há, no entanto, alguns pontos a considerar. “Pode sobrecarregar o corpo, aumentando significativamente o risco de complicações, como embolia pulmonar e infecções. Cada paciente precisa ser avaliado individualmente para garantir que o processo seja seguro e bem-sucedido.”

Cuidados

Ao realizar as cirurgias combinadas, André Maranhão recomenda procurar um médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para que os procedimentos sejam realizados com total segurança e expertise. Assim, eventuais intercorrências poderão ser resolvidas com rapidez.

Após o procedimento, é importante que a paciente siga as orientações médicas para que a recuperação seja completa. Isso inclui manter repouso imediato e fazer uso da medicação prescrita. As atividades físicas devem ser suspensas por até 30 dias.

“Os curativos e o uso do sutiã cirúrgico são indispensáveis para oferecer suporte e compressão no local afetado, e podem ser utilizadas colas cirúrgicas por fora dos pontos para dar melhor qualidade a cicatriz da cirurgia. É essencial ficar atento aos sinais de infecção, hematoma ou outros problemas, bem como comparecer às consultas de acompanhamento”, conclui André.