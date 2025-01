MDB tem Marcus e Jéssica como ‘cartas na manga’ para barganhar apoio em 2026

O MDB do Acre veio de uma amarga derrota nas eleições de 2024. Conseguiu eleger apenas um prefeito: Tamir Sá, em Santa Rosa do Purus, município isolado. O partido perdeu as três principais apostas – e prioridades – que tinha no pleito. Não emplacou Marcus Alexandre (Rio Branco), Jéssica Sales (Cruzeiro do Sul) e Leila Galvão (Brasileia). Todos os três foram derrotados por candidatos apoiados pelo governador Gladson Cameli e pelo Progressistas.

Apesar dos planos não terem sido cumpridos 100%, Marcus e Jéssica conseguiram bons números para candidatos que enfrentaram as máquinas do Governo e das prefeituras de uma só vez. E isso é a carta na manga que o MDB terá para barganhar apoios em 2026.

Com um novo presidente ainda incerto – Vagner Sales só fica no cargo até agosto, quando uma nova eleição da Executiva Estadual será feita -, o MDB quer trilhar um novo caminho para salvar o partido, que sempre foi glorioso, do esquecimento político.

Quais as possibilidades?

Sem cargos ou mandatos majoritários, o MDB sabe que o melhor caminho é a composição com outros partidos maiores. O sonho é o Progressistas, do governador Gladson Cameli. A união das siglas não aconteceu em 2024. Mas nada é impossível na política.

Fontes do glorioso afirmaram a coluna que o cenário perfeito seria conseguir emplacar Marcus ou Jéssica como vice do candidato escolhido como sucessor de Gladson – que tudo caminha para ser Mailza Assis.

Plano B

Outro plano cogitado também é incluir Jéssica Sales como candidata na chapa de Alan Rick, do União Brasil. Os dois são bem próximos e isso não seria um empecilho.

Esse cenário tem o apoio ainda do deputado estadual Roberto Duarte, que preside o Republicanos. O partido dele estava no palanque do MDB em 2024, quando fez parte da coligação de Marcus Alexandre. Seria mais um aliado.

Apenas prospecção

Tudo são possibilidades. Nenhum descartada pelo MDB. Marcus, inclusive, pode até encabeçar a chapa na disputa pelas cadeiras da Câmara Federal. Em 2022, o partido não conseguiu eleger nenhum parlamentar.

Olhos em Brasileia

Já Leila Galvão, que já ocupou uma cadeira de deputada estadual, deve compor a lista de candidatos do MDB rumo a Aleac, que atualmente tem 2 parlamentares – Tanízio Sá e Antônia Sales – ambos praticamente reeleitos.

O MDB fechou 2022 com três deputados eleitos na Aleac. Perdeu Emerson Jarude, que se filiou ao NOVO.

O que vai fazer o líder do NOVO?

Jarude, inclusive, é uma outra incógnita nas eleições de 2026. Aliado próximo de Alan Rick, ele já sinalizou que pode apoiar a candidatura do senador ao Governo.

O deputado, que atualmente compõe o bloco de oposição ao governador Gladson Cameli na Aleac, deve disputar uma cadeira no Congresso Nacional.