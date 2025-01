Mega da Virada: último ganhador do DF finalmente saca prêmio milionário

O morador do Distrito Federal que passou pelo menos 24 dias sem resgatar o prêmio da Mega da Virada finalmente recebeu a bolada. A pessoa foi uma das vencedoras de um bolão de 30 cotas e levou para casa R$ 2,6 milhões.

A capital federal teve duas apostas premiadas na Mega da Virada 2024, a maior da história do concurso. As duas foram bolões, um com 3 ganhadores e outro com 30.

Até 24 de janeiro, uma única pessoa do bolão de 30 cotas ainda não havia retirado a bolada. Nesta terça-feira (28/1), a Caixa Econômica Federal confirmou que a cota já foi retirada.

O jogo vencedor foi feito com 13 números na Lotérica Onze da Sorte, no Lago Sul.

A última Mega da Virada, feita às 20h30 do último dia 31 de dezembro, pagou R$ 635.486.165,38, maior valor da história. Os números sorteados foram 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57.