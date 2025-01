Melhor que Most Wanted? Novo jogo de corrida nostálgico tem 95% de aprovação na Steam

Já jogou algum jogo de corrida na nova geração que respeita as raízes e evita truques desnecessários de microtransações? No melhor estilo Need For Speed da velha guarda, Tokyo Xtreme Racer é ambientado em uma Tóquio futurista e traz essa proposta de corrida e tuning que pode agradar os entusiastas do gênero.

Para quem não conhece, a série Tokyo Extreme já existe há mais de três décadas e foca principalmente em corridas de rua noturnas na Shuto Expressway de Tóquio, no Japão. Desenvolvido pelo criador original da série Genki, o reboot da franquia foi lançado na última quinta-feira (23) na Steam e já conquistou o coração dos fãs.

A franquia começou em 1994 no Super Famicom com o Shutoko Battle “94 Keiichi Tsuchiya Drift King, lançado somente no Japão. Conforme a IP foi ganhando notoriedade, várias sequências e spin-offs vieram em seguida — com a série principal de Tokyo Xtreme Racer chegando ao Xbox 360 em 2006. Desde então, não ouvimos mais falar sobre ela.

Conheça Tokyo Xtreme Racer, o Need For Speed raiz da nova geração

O gameplay de Tokyo Xtreme Racer é direto e foca em um sistema chamado “Spirit Battle” — onde você basicamente precisa acabar com a saúde do carro do seu oponente. Para isso, certamente, você deverá fazê-lo cometer erros e bater o carro para assumir a liderança na pista. Apesar de ser uma mecânica simples, é extremamente viciante.

Em sua essência, Tokyo Xtreme Racer é uma experiência arcade, mas é apoiada por algumas mecânicas de progressão bastante envolventes. Conforme você corre e vence mais duelos, será recompensado com pontos de habilidade que podem ser usados ??para desbloquear mais veículos, espaço na garagem, novas peças e muito mais.

Em pouco tempo de disponibilidade do Acesso Antecipado na Steam, onde custa R$127, Tokyo Xtreme Racer já ostenta mais de 5 mil análises “extremamente positivas”. Vale a pena dar uma conferida!

Tokyo Xtreme Racer roda no meu PC?

Ficou interessado em Tokyo Xtreme Racer, mas não sabe se o jogo de corrida roda na sua máquina? Então confira abaixo as especificações mínimas e recomendadas para reproduzir o game no PC!

Requisitos mínimos

Sistema Operacional — Windows 8 / 10 de 64 bits

— Windows 8 / 10 de 64 bits Processador — Intel Core i7-7700, Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600X ou AMD Ryzen 7 1700

— Intel Core i7-7700, Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600X ou AMD Ryzen 7 1700 Memória — 16 GB de RAM

— 16 GB de RAM Placa de vídeo — NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4 GB VRAM) ou AMD RadeonTM RX580

— NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4 GB VRAM) ou AMD RadeonTM RX580 Armazenamento — 12 GB de espaço disponível

Requisitos recomendados

Sistema Operacional — Windows 8 / 10 de 64 bits

— Windows 8 / 10 de 64 bits Processador — Intel Core i7-13700, AMD Ryzen 9 7900X ou AMD Ryzen 7 7700X

— Intel Core i7-13700, AMD Ryzen 9 7900X ou AMD Ryzen 7 7700X Memória — 16 GB de RAM

— 16 GB de RAM Placa de vídeo — NVIDIA GeForce RTX 3060 (VRAM 8 GB) ou AMD Radeon RX 6700

— NVIDIA GeForce RTX 3060 (VRAM 8 GB) ou AMD Radeon RX 6700 Armazenamento — 12 GB de espaço disponível

