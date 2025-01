O criador da franquia Minecraft, Markus “Notch” Persson, anunciou de forma pouco tradicional um sucessor espirutal para o jogo, do qual ele mesmo se refere como “Minecraft 2”.

No dia 1 de janeiro, Notch fez uma enquete no X perguntando aos seus seguidores qual deveria ser seu próximo jogo: um roguelike com elementos de dungeon crawler ou um sucessor para Minecraft. A segunda opção venceu com mais de 80% dos votos, sendo escolhida por cerca de 282 mil pessoas.

Após o resultado, Notch afirma que “basicamente anunciou Minecraft 2” e que está realmente determinado a fazer esse projeto acontecer. Evidentemente, o jogo não poderia carregar o nome da franquia, já que Notch a vendeu para a Microsoft em 2014. O dev deixou claro que não pretende criar algo totalmente semelhante à sua obra anterior.

Notch comenta que sucessores espirituais tendem a se saturar rapidamente, já que muitas vezes acabam ficando muito próximos de suas inspirações. Ele também reforça que não pretende “infringir” o trabalho da Mojang de nenhuma forma, mas não perdeu a oportunidade de criticar a Microsoft pelo rumo que a companhia tem dado para a franquia.

Por hora, o projeto nada mais é do que uma ideia e provavelmente levaria anos para ser devidamente finalizado. Notch até mesmo pontuou seu interesse de trabalhar em parceria com a Mojang novamente, criando um verdadeiro Minecraft 2 com o aval da Microsoft. Contudo, esse é um cenário improvável, considerando que a relação entre ambos não é das melhores.

Desde que foi adquirido pela Microsoft, Minecraft se consolidou como o jogo mais vendido de todos os tempos, acumulando mais de 300 milhões de cópias. As diversas alegações polêmicas de Notch também resultaram no seu nome sendo removido dos créditos por parte da Microsoft, o que certamente o deixou mais irritado com a companhia.