O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) divulgou, nesta quinta-feira (30), o edital do II Processo Seletivo para estágio de nível superior. A seleção oferta 42 vagas para estudantes de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, além da formação de cadastro de reserva.

As oportunidades abrangem cursos como Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Jornalismo, Comunicação Social, Publicidade, Psicologia, Tecnologia da Informação, Saúde Coletiva e Serviço Social.

Os estagiários cumprirão uma carga horária de 30 horas semanais, com bolsa-auxílio equivalente a um salário mínimo. Além disso, será concedido um auxílio-transporte de R$ 160 para aqueles que atuarem em Rio Branco.

As inscrições estarão abertas entre os dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2025, sendo realizadas exclusivamente pela internet. Para a confirmação da participação, os candidatos deverão entregar dois quilos de alimentos não perecíveis nos dias 17 e 18 de fevereiro.

O processo seletivo será composto por uma prova objetiva e uma redação, previstas para o dia 16 de março de 2025. O resultado final será divulgado após a análise dos recursos. O formulário pode ser encontrado no site do Ministério Público.