Ministra de Lula vem ao Acre inaugurar a 1ª Casa da Mulher Brasileira no Estado; veja a agenda

Serão dois de visita ao Acre, dias 21 e 22 de janeiro e como parte de sua agenda, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, deverá se encontrar com o governador do estado, Gladson Cameli, e também se reunir com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher.

Ela cumprirá agenda no estado do Acre para uma série de compromissos que reforçam a parceria do Ministério das Mulheres com estados e municípios para o fortalecimento dos serviços da Rede de Atendimento à Mulher.

Na manhã de terça-feira (21), a ministra se reunirá com o governador, Gladson Cameli, a vice-governadora, Mailza Assis, e a secretária de Estado da Mulher, Márdhia El Shawwa, no Palácio Rio Branco, na capital Rio Branco. Na pauta, estão as parcerias com o Estado para que as políticas públicas cheguem em todos os municípios. Às 16h30, a reunião da ministra será com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDIM/AC, na sede da Secretaria.

Na quarta-feira (22), a agenda será no município de Cruzeiro do Sul/AC, onde a Ministra participará da inauguração da primeira Casa da Mulher Brasileira, às 10 horas. A unidade está localizada na Rua Formoso – 250, ao lado da Vila Marinha.