Minutos milionários: quanto custou cada jogo de Neymar pelo Al-Hilal

O Al-Hilal anunciou a rescisão de contrato com Neymar nesta segunda-feira (27/1), deixando o caminho livre para o astro brasileiro assinar com o Santos. Após o time saudita se despedir do camisa 10, nesta terça-feira (28/1), Marcelo Teixeira, presidente do Alvinegro da Vila Belmiro, anunciou a volta do atacante em suas redes sociais.

Neymar esteve no futebol árabe por duas temporadas e atuou em apenas sete partidas. Durante o período, recebeu cerca de 138 milhões de euros (R$ R$ 858,5 milhões) em salários. Em média, o camisa 10 faturou cerca de R$ 122,6 milhões por partida ou R$ 2 milhões por minuto.

Vale lembrar que além do dinheiro gasto em salário, na época o Al-Hilal desembolsou 90 milhões euros para tirar o craque do PSG na temporada 2023/24. Somado também esse valor, cada uma das vezes que Neymar entrou em campo custou 13 milhões de euros aos cofres do time saudita.

A passagem apagada de Neymar pelo Al-Hilal, a um custo astronômico, foi destaque na imprensa espanhola nesta terça-feira (28/1), após o anúncio oficial da rescisão. Um dos motivos do baixo aproveitamento foi grave lesão no joelho, que afastou o camisa 10 dos gramados por um ano.