Miss que jogou bomba em gatos pode ter pena de 5 anos de prisão; entenda

A modelo Gabrielly Vitória, de 19 anos, perdeu o título de Miss Araucária 2024, após postar nas redes sociais um vídeo em que aparece arremessando “bombinhas” para espantar gatos de um terreno na cidade de Araucária, no interior do Paraná.

A Polícia Civil do Paraná foi notificada e instaurou inquérito policial, nesta terça-feira (7), para apurar os fatos de maus-tratos a animais, que prevê até 5 anos de prisão e multa.

A lei de N° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, prevê detenção de três meses a um ano e multa para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

Em casos de cães e gatos, como a jovem, a pena é maior: reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda, quando o agressor é tutor do animal, segundo a lei 14.064, de 29 de setembro de 2020, sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL).

A pena ainda é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

A decisão de tirada do título da modelo foi tomada pela organização do concurso, que disse que a medida foi tomada após analisar a situação e entender a gravidade dos eventos. A “perda da coroa” visa reforçar o posicionamento do concurso em relação ao bem-estar animal e ressaltar que tais atos não serão tolerados.

Outro lado

A Miss Araucária 2024 se manifestou sobre o caso, nas redes sociais. De acordo com ela, o vídeo foi editado e que no momento da gravação do vídeo “não havia gatos” no local.

Em relação à perda do “reinado” como Miss Araucária, Gabrielly informa já havia terminado no fim de 2024 e, portanto, não teria como ela “perder” o título. Confira o posicionamento da ex-miss.

*Com informações de Beto Souza