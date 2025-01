Modelo de 22 anos é a nova Miss Universo Acre 2025 e viaja para etapa nacional em fevereiro

A modelo acreana Layanne Castro, de 22 anos, foi escolhida como Miss Universo Acre 2025 e será a representante do estado no Miss Universo Brasil, que acontecerá em fevereiro, em São Paulo.

A decisão foi tomada pela coordenação estadual do concurso, que analisou três candidaturas antes de definir Layanne como a nova detentora do título.

Natural de Rio Branco, Layanne já atuou como modelo profissional em São Paulo e agora assume o desafio de representar o Acre no cenário nacional da beleza.

Além disso, a cooperativa Miss Universo Acre anunciou que, em março, serão abertas as inscrições para a edição 2026 do concurso. A vencedora garantirá sua vaga para competir na etapa nacional do Miss Universo Brasil no ano seguinte.