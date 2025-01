Moraes nega recurso e mantém proibição de Bolsonaro na posse de Trump

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou nesta sexta-feira (17/1) o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para reaver seu passaporte e ir à posse de Donald Trump, nos Estados Unidos.

A Polícia Federal apreendeu o passaporte do ex-presidente em fevereiro do ano passado, diante do avanço das investigações sobre uma suposta organização criminosa que tinha como objetivo impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e manter Bolsonaro no poder.

“MANTENHO a decisão que indeferiu os pedidos formulados por Jair Messias Bolsonaro por seus próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias”, disse Moraes na decisão desta sexta-feira.