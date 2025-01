Morre Antônio Milton Miranda, pai do senador Alan Rick, aos 81 anos

Morreu na noite deste domingo (19) o pai do senador Alan Rick, o idoso Antônio Milton Miranda, aos 81 anos, em consequência da diabetes.

Ele estava internado no Hospital São Teotônio, na cidade de Viseu, em Portugal, onde há alguns anos morava com os filhos Mack Daarllon e Dayranjes Miranda.

Ele iria completar 82 anos no próximo dia 5 de fevereiro. Milton Miranda nasceu em Ubajara, no Ceará, em 1943, e veio jovem para trabalhar na Amazônia. Primeiramente, em Rondônia, onde abriu uma pequena farmácia. Em 1970, veio para o Acre, onde, inicialmente, se dedicou à construção civil.

Construiu a primeira ponte de madeira sobre o Rio Caeté, em Sena Madureira. Em janeiro de 1973, em cerimônia celebrada pelo Padre Paolino Baldassari, casou-se com Dona Maria Gorete, com quem teve três filhos: Evelyn, Alan Rick e Mirla Miranda. Em Sena, prosperou e adquiriu o seringal São Sebastião, hoje pertencente à família do senhor Ciro Machado.

Em 1984, separou-se de Dona Gorete e mudou-se para Boa Vista (RR), onde abriu uma empresa também no ramo da construção civil. Constituiu nova família com Danielly Leão, com quem teve mais dois filhos, Dayranjes e Mack.

“Milton Miranda nos deixa como grande legado a sua obstinação pelo trabalho, sua alma empreendedora e sua incrível força para se reerguer em meio a tantas dificuldades que a vida lhe proporcionou. Viveu seus últimos anos com os filhos mais novos em Portugal. Entregou sua vida a Cristo e confessou Jesus como seu Salvador em várias oportunidades em que estivemos juntos. Que Deus o receba no descanso eterno. Te amo, pai”, escreveu o senador.