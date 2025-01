Morre, aos 30 anos, o burro Perry, que inspirou personagem de Shrek

Morreu, aos 30 anos, o burro Perry, que inspirou o personagem Burro na saga de animações Shrek. A notícia foi comunicada pela Barron Park Donkeys, fazenda em Palo Alto, na Califórnia, onde o animal vivia.

Nascido em junho de 1994, o burro sofria de síndrome de Cushing equina, uma doença hormonal causada pela produção excessiva de cortisol.

Em junho de 2024, a fazenda organizou uma vaquinha para custear as despesas de Perry, que envolviam tratamentos para artrite e a síndrome citada.

Reprodução redes sociais

Burro inspirou personagem famoso

Em 2001, a fazenda Barron Park Donkeys recebeu uma visita inesperada da Pacific Data Images. À época, a empresa produzia o primeiro filme da franquia de Shrek, e buscava por um modelo para observar a fisionomia de um burro e compreender como eles agiam no cotidiano.

No entanto, mesmo com o sucesso do filme, a fazenda alegou que a parceria não trouxe benefícios para Perry. De acordo com os responsáveis pelo local, a empresa fez a doação de somente US$ 75 para o empreendimento, além de não citar o burro nos créditos da produção.