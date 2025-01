Morre cineasta David Lynch, criador de “Twin Peaks”, aos 78 anos

O cineasta e escritor David Lynch morreu aos 78 anos, conforme informou sua família nesta quinta-feira (16) em suas redes sociais. O artista norte-americano recebeu indicações ao Oscar de melhor diretor por “Veludo Azul”, “O Homem Elefante” e “Cidade dos Sonhos”, foi homenageado pela Academia com um Oscar honorário em 2019 por suas realizações ao longo da vida e co-criou a inovadora série de TV “Twin Peaks”.

No comunicado publicado na página oficial do diretor no Facebook, a família não deu maiores esclarecimentos sobre a causa da morte de Lynch.

“É com profundo pesar que nós, sua família, anunciamos o falecimento do homem e do artista, David Lynch“, diz o texto. “Há um grande buraco no mundo agora que ele não está mais entre nós. Mas, como ele diria, ‘Fique de olho na rosquinha e não no buraco’.”

Em 2024, Lynch anunciou que havia sido diagnosticado com enfisema após muitos anos fumando, e que estava em grande parte “confinado em casa” devido aos riscos de contrair Covid-19. Após compartilhar a notícia, Lynch garantiu a seus apoiadores que planejava continuar trabalhando, escrevendo que, apesar de seu diagnóstico, “estou cheio de felicidade e nunca me aposentarei”.

Com seus trabalhos visualmente impressionantes, perturbadores e indecifráveis, repletos de sequências de sonhos e imagens bizarras, Lynch era considerado um mestre do surrealismo e um dos cineastas mais inovadores de sua geração.

O enigmático artista e devoto da meditação transcendental preferia não explicar seus filmes complexos e desconcertantes, que incluíam “Coração Selvagem”, vencedor da Palma de Ouro de 1990 do Festival de Cannes, o filme de terror de 1977 “Eraserhead” e o mistério de 1997 “Lost Highway”.

“Um filme ou uma pintura, cada coisa é sua própria linguagem e não é certo tentar dizer a mesma coisa com palavras. As palavras não estão lá”, disse ele ao jornal The Guardian em uma entrevista de 2018.

Seu estilo de filmagem deu origem ao termo Lynchiano, que a revista Vanity Fair descreveu como esquisito, assustador e lento. Em seus filmes, Lynch inseria o macabro e perturbador no ordinário e mundano e aumentava o impacto com a música.

Lynch disse que não estava interessado apenas na história, mas também no clima de um filme, definido pelos elementos visuais e pelo som trabalhando juntos.

“Seu olho para o detalhe absurdo que coloca uma cena em um grande relevo e seu gosto por material arriscado, muitas vezes grotesco, o tornaram, talvez, o excêntrico mais reverenciado de Hollywood, uma espécie de Norman Rockwell psicopata”, disse o New York Times em 1990.

Ícone da contra-cultura

Lynch, um ex-escoteiro que já foi descrito pelo produtor Mel Brooks como “Jimmy Stewart de Marte”, cresceu para se tornar um ícone da contracultura, mas suas raízes estavam firmemente plantadas em uma pequena cidadezinha da América.

David Keith Lynch nasceu em 20 de janeiro de 1946 em Missoula, Montana, o mais velho de três filhos. Seu pai trabalhava para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e a família mudava-se frequentemente. Lynch certa vez descreveu sua infância como um “mundo muito bonito, quase perfeito”.

Mas, como estudante de arte na Academia de Belas Artes da Pensilvânia na década de 1960, ele encontrou o lado mais sórdido da América enquanto vivia em uma área decadente e perigosa da Filadélfia com sua esposa e filha pequena. Ele descreveu a cidade como a maior influência de sua vida.

A experiência inspirou “Eraserhead”, seu filme de estreia perturbador e alucinatório que se tornou um cult nos cinemas da meia-noite. Depois de ver o filme, Brooks, o produtor de “O Homem Elefante”, contratou Lynch para dirigi-lo.

“O Homem Elefante”, sobre um homem severamente deformado na Londres vitoriana, foi indicado a oito Oscars em 1981. Embora não tenha ganhado nenhum Oscar, lançou Lynch no mainstream. Mas seu próximo filme, o épico de ficção científica de 1984 “Dune”, fracassou nas bilheterias.

Dois anos depois, Lynch estava de volta ao topo com “Veludo Azul”, que mergulhou no submundo misterioso de uma pequena cidade da Carolina do Norte. Alguns críticos consideraram sua obra-prima e o melhor filme da década.

“‘Veludo Azul’ representa algo que nunca foi visto antes e com toda a probabilidade nunca será visto novamente: um filme underground feito com meios e habilidades de Hollywood. É mainstream da meia-noite”, escreveu Dave Kehr, do Chicago Tribune, em sua crítica de 1986.

Lynch mudou para a telinha em 1990, quando criou a série de suspense criminal “Twin Peaks” com Mark Frost para a ABC. A série vencedora do Emmy se tornou um fenômeno cultural e foi revivida em 2017.

“Mulholland Drive”, o mistério de Hollywood de 2001 de Lynch, começou como um piloto de TV, mas foi abandonado pela emissora e acabou chegando às telonas. Foi eleito o melhor filme do século 21 até agora em uma pesquisa da BBC de 2016 com 177 críticos de todo o mundo.