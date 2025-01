Motociclista de aplicativo invade preferencial e colide contra veículo na Baixada da Sobral

Messias dos Santos Rodrigues e Enos dos Santos Rodrigues, ambos de 21 anos, ficaram feridos após invadirem uma via preferencial e colidirem contra um veículo na noite desta sexta-feira (10). O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Fares Fegalli com a Rua Rádio Farol, no bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Messias e Enos trafegavam em uma motocicleta de aplicativo, de cor preta e placa TAM-8A90, no sentido centro-bairro pela Rua Rádio Farol. Eles não perceberam o cruzamento à frente e acabaram invadindo a preferencial, onde um veículo modelo Gol, de cor vermelha, trafegava no sentido bairro-centro pela Rua Fares Fegalli.

A colisão atingiu a lateral do carro. Com o impacto, Messias e Enos foram arremessados e caíram violentamente sobre o asfalto. Messias sofreu fratura no fêmur direito, fratura na mandíbula, um corte no rosto e escoriações pelo corpo. Já Enos apresentou um corte no pé e no joelho direito, além de perda momentânea de consciência, dores no tórax do lado esquerdo e várias escoriações.

Após o acidente, o motorista do Gol permaneceu no local e prestou assistência aos motociclistas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias de suporte básico para realizar os primeiros socorros. As vítimas estavam lúcidas e comunicativas durante o atendimento. Após os procedimentos iniciais, foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanecem em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito do Batalhão de Trânsito (BPTRAN) esteve no local para isolar a área e realizar os procedimentos de praxe. O veículo foi liberado, e a motocicleta foi entregue a um amigo das vítimas.