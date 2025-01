O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) do Acre recebeu um ofício recentemente que questionava as ações tomadas pelo órgão no que toca às irregularidades na iluminação pública de rodovias.

O ofício foi encaminhado pelo Ministério Público Federal (MPF), solicitando a fiscalização, e resultou em relatórios realizados por parte do Dnit e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que encontraram diversos pontos de falhas na BR 317 e 364.

O documento também pediu para que vistorias aconteçam no município de Rodrigues Alves. Além disso, foi estipulado um prazo de 30 dias para que o Dnit divulgue suas respostas.

De acordo com o relatório feito pelo Dnit e pela PRF, as irregularidades mais comumente encontradas são as seguintes: Iluminação inacabada, iluminação em apenas um sentido da via, ausência de iluminação e lâmpadas queimadas.