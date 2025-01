Museu de História Natural do Reino Unido diz que Amazônia foi lar de dinossauros

Distantes na geografia, mas unidos pela história, o deserto do Saara, no Oriente Médio, e a Amazônia, na América do Sul, seriam as regiões do planeta capazes de explicar a origem dos dinossauros e lugares onde estariam os fósseis mais antigos desses animais, com mais de 230 milhões de anos.

É o que informa um estudo publicado por pesquisadores do Museu de História Natural do Reino Unido.

O estudo sugere que os fósseis dos dinossauros mais antigos do planeta devem estar perdidos na Amazônia e no deserto do Saara. Para eles, os ossos com mais de 230 milhões de anos devem estar nas regiões e seriam os elos perdidos para explicar como os répteis se desenvolveram em tão variadas espécies e se espalharam pelo planeta.

A localização imaginada como berço pelos pesquisadores no artigo divulgado na revista Current Biology na quinta-feira (23) tem duas razões: a primeira é que, pela natureza inóspita das regiões na atualidade, elas foram pouco exploradas por missões científicas em busca de fósseis.

Outra possibilidade é a conexão entre Saara e Amazônia, já que há milhões de anos as duas regiões eram coladas uma na outra, segundo a teoria da Pangeia. Entre 300 e 200 milhões de anos atrás, a Terra era dividida em dois megacontinentes, Laurásia e Gondwana. A Gondwana estava ao sul do mundo e concentrava mais de 80% do território do globo. Lá estava toda a África, as Américas em quase sua totalidade, a Antártida e o sudeste asiático.

No centro deste território, na região que os pesquisadores supõem que era a mais fértil dele, estava o encontro da Amazônia com o Saara. Os pesquisadores imaginam que foi nesta região que os dinossauros evoluíram de pequenas espécies de lagartos para as enormes espécies com até 30 metros de comprimento que povoaram o mundo entre 200 e 60 milhões de anos atrás.

“A maneira como as ocorrências de tetrápodes terrestres são distribuídas globalmente, combinada com nossa compreensão de suas relações filogenéticas, sugere que esses animais devem ter se dispersado pela zona de baixa paleolatitude do sul durante o Triássico e o Jurássico. Portanto, raciocinamos que restos fossilizados desses animais provavelmente estão dentro dessa região norte da África e da América do Sul, mas os desafios decorrentes de fatores antropogênicos e socioeconômicos podem estar impedindo as descobertas”, escrevem os pesquisadores.

A teoria sustentada pelos pesquisadores com base na dispersão histórica dos fósseis encontrados até hoje indica que os dinossauros parecem ter evoluído dos silesaurídeos, grupo de lagartos de quatro patas do tamanho de cachorros de médio e grande porte, e posteriormente se dispersaram pelo globo.