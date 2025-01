2025 começou com uma nova patente registrada pela Nintendo, explicando em detalhes como funcionará o processo de upscaling do Switch 2 – seu próximo console que, até o momento, ainda não foi oficialmente revelado. O recurso utilizará IA para converter as texturas à resolução do 4K, semelhante ao DLSS da Nvidia.

Essa ferramenta permitirá que jogos mais antigos rodem com qualidade visual aprimorada no Switch 2. Ela também otimiza o tamanho dos arquivos dos títulos que possuem 4K nativo, o que pode ser útil de duas formas: reduzindo o tamanho dos jogos para download e garantindo que eles possam ser devidamente armazenados em um cartucho.

Isso não significa necessariamente que o Switch 2 será capaz de rodar jogos com resolução 4K nativa. De acordo com especialistas, a expectativa é que todos os cartuchos ofereçam versões em 1080p nativo, que por sua vez são aptas para a limitação de 32 GB das fitas do Switch. Uma vez que estiverem instalados, o upscaling será capaz de realizar esse upgrade visual.