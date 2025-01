Nintendo Switch 2 sofre vazamento e tem preço revelado na Itália; veja

O Nintendo Switch 2 deverá trazer mais potência que o console original, com rumores de performance equiparada entre o PlayStation 4 (PS4) e Xbox Series S, uma tela maior com mais de 8 polegadas e controles que se conectam magneticamente ao console. Há também rumores de que os joysticks possuem leitores para serem usados como se fossem mouses. Já foi confirmado oficialmente pela Nintendo que o videogame terá retrocompatibilidade com os games do primeiro Nintendo Switch e foi exibido um novo Mario Kart no vídeo de revelação do console.