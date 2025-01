No Acre, nove apostadores acertam dezenas na Mega-Sena e faturam bolada em dinheiro

O sorteio do concurso 2815 da Mega-Sena aconteceu na noite desta terça-feira (14), em São Paulo, com um prêmio total de pouco mais de R$ 32 milhões. Ninguém acertou as seis dezenas, no entanto, 3.288 apostas fizeram a quadra, incluindo nove no estado do Acre.

Os apostadores faturaram, ao todo, R$ 13.878,84, sendo oito bilhetes no valor de R$ 1.253,44 e uma no valor de R$ 3.760,32. Os municípios onde foram realizadas as apostas foram Cruzeiro do Sul (1) e Rio Branco (9).

O prêmio total da Mega-Sena acumulou e a bolada de R$ 38 milhões será sorteada no próximo concurso, que acontece na quinta-feira (16).

Outras 38 apostas distribuídas em vários estados brasileiros acertaram a quina e faturaram R$ 75.919,13 cada uma. As dezenas sorteadas foram 05, 20, 28, 38, 50, 53.