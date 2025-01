No BBB 25, Gracyanne Barbosa faz confissão sobre Belo: ‘ficou com uma pessoa’

Gracyanne Barbosa falou sobre o término com Belo nesta quinta-feira (16) enquanto treinava na academia do BBB 25. Em conversa com Daniele Hypolito, a musa fitness abriu o coração e detalhou o fim do relacionamento.

A ex-dançarina diz que errou mais do que o ex-marido, já que nunca abriu mão de fazer “suas coisas” por ele. “A gente se separou não por falta de amor, foi por falta de tempo, de estar junto como casal”, diz.

“A gente estava na mesma casa, se amava, tinha uma relação de homem e mulher boa, mas não dividia mais a vida”, segue ela, que acrescenta. “Sou muito orgulhosa, em vez de sentar com ele e falar: ‘Você tem que me ver’. Acho que errei muito também nesse sentido, me arrependo muito.”

A musa fitness garante que, quando eles se separaram, ainda tinha amor. “Tem amor, pelo menos do meu lado. A gente foi deixando e não teve essa maturidade de sentar ‘vamos se acertar ou vamos separar?’. A gente foi deixando até virar uma loucura e cada um foi pra um canto, ele ficou com uma pessoa, eu fiquei com outra, aí a gente foi se magoando por causa de fofoca. E ainda assim a gente não sentou pra conversar.

Daniele então comenta: “Se já estava distante, você ficou com uma pessoa e ele com outra, na verdade, não é o que as pessoas estavam falando. É o que falo… Não converso nada com ninguém sobre essas coisas. Coisa de fofoca pode acontecer de ter alguma coisa de verdade, mas a gente sabe que não é total o que está acontecendo.”

Pouco depois, Gracyanne se declara para o ex. “A gente não casa para separar. A gente casa porque acredita que é pra sempre. Belo foi o amor da minha vida. Acho que nunca vou amar como eu amei, conheci o amor com ele. A gente deixou ir se machucando muito.”

“Ele é calado. E eu sou aquela que vai falando… A gente foi se machucando. Me arrependo muito de não ter sentado. Também entendo, pelas coisas que ele falou. É uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci, um marido incrível”, continua.

A musa fitness finaliza: “Ele me fez sair do lugar de uma pessoa que não consegue mostrar sentimento, amor. Ele tem infinitas qualidades. Ele é incrível mesmo. A gente não tá junto, não está bem, mesmo assim ele pegou na minha mão e falou: ‘Vou estar sempre com você’. Encontro de almas.”

Fim do casamento

Belo e Gracyanne se casaram em 2012 após quase 16 anos de namoro. Porém, no ano passado, os dois colocaram um ponto final na relação.

O caso se tornou público após a musa fitness ser acusada de trair o cantor com o personal trainer Gilsão Oliveira, que participou de A Fazenda 16. No entanto, ela nega ter traído o cantor. Conforme Gracyanne, ela se envolveu com o profissional quando já tinha terminado com Belo.