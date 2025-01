O lutador acreano Matheus Camilo, de 24 anos, iniciou o ano com a expectativa de estrear no Ultimate Fighting Championship (UFC), principal organização de MMA do mundo. Camilo encerrou a temporada anterior como campeão do Z-Fight Night, realizado na Coreia do Sul, e atraiu a atenção de Dana White, presidente do UFC.

Residente em Las Vegas, nos Estados Unidos, há quatro anos, o lutador concilia os treinamentos com o trabalho como taxista. Segundo Camilo, a rotina é parte do desafio de morar fora do Brasil e manter-se financeiramente enquanto busca consolidar sua carreira no MMA.

“Eu tenho essa profissão de taxista, que é onde concilio meus treinos com o táxi. Ainda não consigo sobreviver da luta, mas a gente precisa se manter”, explicou o atleta ao globo esporte.

Camilo relatou o momento em que soube da contratação pelo UFC, após vencer Nabotov Dorobshokh, luta que chamou a atenção de Dana White. Ele afirmou que recebeu a notícia no mesmo dia da vitória, durante o evento.

“O Zumbi Coreano [Jung Chan-Sung], ex-lutador do UFC, me chamou após a luta e disse que Dana White queria falar comigo. Quando entrei na sala, vi o Dana White na tela e ele comentou sobre a minha luta. Foi quando soube que seria contratado pelo UFC”, relatou o lutador.

A estreia de Matheus Camilo na organização está prevista para o primeiro semestre de 2025.