Novo cronograma do concurso da Educação deve ser lançado na próxima semana, diz SEE

A Secretaria de Estado de Educação (SEE) se prepara para divulgar o novo cronograma do concurso na próxima semana, foi o que disse a assessoria de comunicação da pasta ao ContilNet, nesta quarta-feira (8).

As provas serão reaplicadas no próximo dia 6 de abril, mas as demais estapas do certame estarão disponíveis no cronograma. “A expectativa é de que seja lançado na próxima semana”, informou a assessoria.

As provas do concurso tiveram que ser canceladas ainda no fim do ano passado por conta de diversas denúncias de irregularidade.

Iniciamente, a proposta da banca Nosso Rumo era reaplicar as provas apenas na escola Djalma Teles – onde um tumulto foi realizado no dia do concurso. A SEE rejeitou a ideia e disse que não abriria mão de que todas as provas fossem aplicadas novamente – sob o risco de rescindir o contrato. A empresa, por fim, decidiu reaplicar as avaliações.