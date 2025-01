Novo secretário diz que Centro Pop não tem obrigação de dar almoço a pessoas em situação de rua

Durante sua primeira visita, nesta quarta-feira (8), ao Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), o novo secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, avaliou os serviços prestados e anunciou possíveis mudanças, após conhecer de perto as condições de funcionamento da unidade.

Na ocasião, Luz destacou a necessidade urgente de reordenar os serviços, iniciando pela mudança do Centro Pop para um local mais adequado e pela realocação do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas). Segundo o secretário, a unidade precisa ser um espaço acolhedor e funcional, tanto para os profissionais quanto para a população atendida.

“Estamos em busca de um novo endereço e, em breve, encontraremos o local certo para realizar a mudança e começar do zero, se for necessário”, garantiu.

Em relação à reordenação dos serviços, o primeiro passo já foi dado com a transferência do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), que antes funcionava no prédio do Centro Pop e agora segue as orientações do Sistema Único de Assistência Social (Suas), operando junto ao Creas Parque. Essa mudança estratégica busca integrar os serviços e fortalecer o atendimento às pessoas em situação de rua.

“Nós queremos preparar o Centro Pop para ser uma referência de apoio. Não estamos aqui para incentivar as pessoas a permanecerem na rua, mas, sim, para ajudá-las a sair dessa situação, promovendo oportunidades e dignidade”, destacou Luz.

Atualmente, Rio Branco registra 657 pessoas em situação de rua, segundo dados recentes. O Centro Pop tem a missão de oferecer apoio para cadastro em benefícios sociais, atendimentos psicossociais e jurídicos, acesso a documentação, encaminhamentos para o sistema de justiça e programas como o Consultório na Rua, vinculado à política pública de saúde, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA). No entanto, as condições atuais da unidade têm dificultado a execução dessas atividades.

A gestão atual afirma estar atenta à necessidade de adequar as ações ao que é previsto na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Para o ContilNet, o secretário comentou sobre a distribuição de alimentação no Centro Pop, esclarecendo que “a oferta de alimentação não está incluída entre as obrigações do Centro Pop, mas, sim, serviços como acolhimento, escuta qualificada e suporte para reintegração social”.

“A tipificação do Suas não obriga que o Centro Pop forneça alimentação, como o almoço. Estamos articulando algumas mudanças, visando sempre a melhoria dos serviços executados pela unidade. Ainda não sabemos se vamos manter a alimentação, mas o almoço não é uma obrigação. É importante compreender que o Centro Pop não se resume à oferta de alimentação; precisamos pensar em soluções que garantam a execução satisfatória de todos os serviços que a unidade deve oferecer. Nosso principal objetivo é tirar as pessoas da rua”, afirmou Luz.

Além das mudanças estruturais, o secretário ressaltou a importância de estabelecer parcerias com empresários locais para oferecer oportunidades de emprego e qualificação às pessoas atendidas.

“Vamos atrás de parceiros de bom coração nesta cidade, para que deem oportunidades a essas pessoas. Não podemos aceitar que alguém acredite que estar nas ruas seja um destino inalterável”, enfatizou.

Por fim, João Marcos Luz informou ao ContilNet que já está organizando as equipes para iniciar uma nova Busca Ativa. “Nosso objetivo é recadastrar, analisar a situação e ajudar quem realmente vive em situação de rua, oferecendo possibilidades concretas para que essas pessoas consigam sair dessa condição”, concluiu.