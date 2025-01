Novos comissionados são nomeados nos gabinetes dos vereadores de Rio Branco

O presidente da Câmara de Rio Branco, Joabe Lira, publicou do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (16), uma série de nomeações que irão compor as equipes de gabinetes dos vereadores durante seus mandatos, e também, nomes que prestam serviços à Casa Legislativa.

Desde a última semana os nomes vêm sendo publicados no Diário do Estado. Entre os gabinetes que formaram suas equipes estão o do vereador Leôncio castro e do vereador André Kamai.

Foram nomeados, ainda, para a Câmara, assessores técnicos, de comunicação e de planejamento. Confira a lista completa: