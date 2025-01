OCA orienta estudantes sobre validação de documentos para facilitar as matrículas após o Sisu

O governo do Acre, por meio da Organização em Centros de Atendimento (OCA), reforça aos estudantes que participam do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a necessidade de organizar e validar seus documentos escolares. Com os resultados prestes a serem divulgados, a OCA destaca a importância de deixar a documentação preparada para garantir matrículas tranquilas e sem imprevistos.

Os documentos necessários para realizar o serviço de validação incluem:

Um documento de identificação, que pode ser a carteira de identidade, CNH (novo modelo), certidão de nascimento ou carteira de reservista (cópia simples);

O histórico escolar do Ensino Médio, em sua versão original;

O certificado de conclusão do Ensino Médio, também na versão original (obrigatório para registro de certificado);

Uma cópia simples do certificado ou do histórico escolar do Ensino Fundamental.

A instituição orienta que, caso o histórico escolar ou o certificado do Ensino Fundamental não estejam carimbados pelo Departamento de Registro Escolar (Dire), o aluno deve solicitar a validação junto com a documentação do Ensino Médio, apresentando os documentos originais.

A diretora da OCA, Fran Brito, destaca: “Nosso papel é facilitar o acesso dos estudantes aos serviços públicos. A validação dos documentos é um passo fundamental para garantir que ninguém perca a chance de conquistar sua vaga no ensino superior”.

O serviço de validação está disponível nas unidades da OCA em Rio Branco, Xapuri, Brasileia e Cruzeiro do Sul, com atendimento presencial de segunda a sexta-feira. Além disso, os cidadãos também podem acessar mais informações por meio da OCA Virtual no site ac.gov.br/oca.

A supervisora do Dire, Antônia Maria Sobralino, explica a importância dessa etapa: “Garantir que os documentos estejam validados é essencial para evitar qualquer problema durante a matrícula. Reforçamos aos estudantes que se organizem com antecedência para que esse momento seja tranquilo”.