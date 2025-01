“Odeio ter expectativas”, diz Fernanda Torres sobre indicação ao Oscar

A atriz Fernanda Torres, 59, voltou a falar sobre sua possível indicação ao Oscar com o filme “Ainda Estou Aqui“. Em entrevista à revista americana Variety, a estrela também falou sobre a popularidade que vem conquistando em Hollywood, após a sua vitória como Melhor Atriz no Globo de Ouro.

Na matéria, o portal menciona que com a indicação, ela se tornaria a quinta latina na história a receber uma nomeação de Melhor Atriz, uma categoria que ainda não tem vencedora, algo que Torres diz levar a sério.

“Eu odeio ter expectativas. Eu odiaria que a jornada deste filme terminasse com a sensação de ‘Eles não entenderam’. É tão difícil prever este ano — tantas performances excelentes. O que eu sei é que fizemos tudo o que podíamos — exibições, entrevistas, tudo o que a Sony Pictures Classics nos pediu. Se acontecer, acontece. Se não, já me sinto incrivelmente honrada”, confessa.

Na publicação, a Variety ainda salienta que uma possível indicação ao Oscar colocaria Fernanda Torres e sua mãe, a atriz Fernanda Montenegro, em um “clube rarefeito de mães e filhas indicadas ao prêmio”. “A distinção consolidaria seu legado familiar ao lado de dinastias de atuação como Judy Garland e Liza Minnelli, Diane Ladd e Laura Dern, e Janet Leigh e Jamie Lee Curtis”, acrescenta o veículo.

Na reportagem, Fernanda Torres ainda foi considerada um “tesouro nacional” para o Brasil e chegou a citar sobre a popularidade que tem conquistado mundo afora. “Estou por aí há décadas. No Brasil, eles me conhecem bem. Aqui, as pessoas estão finalmente se atualizando. Antes tarde do que nunca, certo?”, brinca.

Em entrevista concedida ao The New York Times em dezembro de 2024, a atriz havia mencionado que considerava “impossível” ganhar o Oscar. No entanto, no primeiro domingo deste ano, ela levou a estatueta de Melhor Atriz no Globo de Ouro. Veículos internacionais já consideram que ela será indicada e outros portais, já apostam em Torres como uma das favoritas ao prêmio.

Os indicados ao Oscar, considerado a maior celebração do mundo do cinema, serão anunciados em 23 de janeiro, após alguns adiamentos devido aos incêndios florestais em Los Angeles.