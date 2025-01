Orçamento 2024: descubra as áreas que receberam mais investimentos do Governo no Acre

Em 2024, o Governo do Acre direcionou esforços e recursos financeiros para áreas estratégicas, com destaque para educação, saúde e encargos especiais.

Dados do Portal da Transparência apontam como o orçamento do Estado foi distribuído entre diferentes setores, evidenciando as prioridades da administração pública ao longo do ano.

A área da Educação foi o principal foco dos investimentos do Executivo Estadual, com um valor empenhado de R$ 1,91 bilhão e um total pago de R$ 1,63 bilhão.

Esse setor representa a maior fatia do orçamento.

Saúde e encargos

A Saúde ocupa o segundo lugar em gastos, com R$ 1,44 bilhão empenhados e R$ 1,29 bilhão pagos.

Já os encargos especiais, que abrangem despesas com dívida pública e transferências obrigatórias, receberam R$ 950,84 milhões empenhados, dos quais R$ 919,57 milhões foram efetivamente pagos.

Outras áreas relevantes

A Segurança Pública também esteve entre as prioridades do Governo em 2024, com um valor empenhado de R$ 913,83 milhões e um total pago de R$ 824,11 milhões.

Já a Previdência Social aparece com R$ 728,11 milhões empenhados e R$ 716,74 milhões pagos.

Áreas com menor investimento

Os setores de Desporto e Lazer, trabalho e indústria tiveram menor valor no orçamento. A área de Desporto e Lazer teve apenas R$ 14,58 milhões empenhados, com R$ 6,97 milhões pagos.

Já o Trabalho contou com R$ 5,08 milhões empenhados e R$ 3,52 milhões efetivamente pagos. O segmento de Indústria teve R$ 455 mil empenhados, com quase todo o total pago.

Outros áreas