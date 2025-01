Pai que esqueceu as filhas em posto: veja outros casos e como evitar

Duas crianças, de 6 e 10 anos, foram esquecidas pelo pai em um posto de combustível, na BR-259, em Baixo Guandu, no noroeste do Espírito Santo, na noite da última segunda-feira (20/1). Embora a situação tenha sido resolvida, não é um caso isolado e, às vezes, pode terminar em tragédia.

O que aconteceu:

Durante parada em posto de gasolina, na BR-259, um pai esqueceu as filhas, de 6 e 10 anos.

As crianças haviam ido ao banheiro e, ao perceberem que o pai havia partido, pediram ajuda para um funcionário do posto.

O reencontro ocorreu na presença da PM, e, após os esclarecimentos, pai e filhas foram liberados para seguir viagem.

A psicóloga Aline Sampaio explica que há muitos motivos pelos quais os pais podem acabar esquecendo os filhos, mas que, em todos os casos, são considerados negligências. “Sabemos como os pais sofrem muitas pressões no dia a dia. Pressões geram estresse, cansaço e, muitas vezes, esquecimento. O ideal é que esses pais procurem sempre ajuda para cuidar da saúde mental”, alerta.

Para que casos assim não ocorram e tragédias sejam evitadas, a psicóloga reforça a necessidade de sempre, independentemente da correria do cotidiano, checar o veículo antes de sair e entrar no veículo.

“O motivo do esquecimento podem ser muitos, até uma condição mental. Vale ressaltar que sempre que sair do carro, não importa o quanto atrasado estiver, ou o que estiver acontecendo, olhe ao redor, perceba os bancos, veja se há algo. E se você está com alguma pressão, sobrecarga, excesso de responsabilidade, busque ajuda, seja de familiares, amigos, rede de apoio e principalmente de um psicólogo, da terapia.”

O Metrópoles separou alguns casos de crianças esquecidas em carros. Relembre:

Menina de 4 anos esquecida em carro pelo pai

Izzi Gil de Oliveira, de 4 anos, morreu após ser esquecida por 3 horas dentro do carro pelo pai em Alagoinhas (BA). O pai da criança a levaria para a escola, mas no caminho na menina dormiu e, como ele não estava acostumado a transportá-la, esqueceu de deixá-la e seguiu direto para o trabalho.

Bebê de 1 ano e 7 meses morre ao ser esquecido pela mãe

Um bebê, de 1 ano e 7 meses, morreu após ser esquecido dentro de um carro em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina. No caso, a mãe achou que tinha deixado o filho na creche, mas, quando chegou para buscá-lo, descobriu que a criança ainda estava no carro. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

Criança é esquecida por 7 horas em carro

Uma menina, de 2 anos, morreu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, depois de ser esquecida pela mãe dentro de um carro. Ela ficou presa por ao menos 7 horas sob um calor escaldante. O veículo estava estacionamento em frente à casa da família.

Mãe esquece criança em carro de aplicativo

Uma mãe esqueceu a filha, de 2 anos, em um carro de aplicativo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Após 40 minutos depois de ter deixado a mulher no destino, o motorista notou que a criança havia sido esquecida. Ele acionou a polícia e devolveu a menina para a mãe.

Bebê é esquecido por três horas dentro de carro

Um bebê de três anos foi esquecido pelo pai dentro de carro em Boa Vista (RR). O pai, que é professor, esqueceu a filha por volta das 15h e só a encontrou 18h20. A criança foi levada ao hospital, mas não resistiu.