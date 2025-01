Um levantamento realizado pelo perfil Noite de Copa, com dados da plataforma do Google Trends, aponta os cinco clubes de futebol mais pesquisados em cada estado do Brasil.

No Acre, o Clube de Regatas do Flamengo lidera com 47% das pesquisas sendo relacionadas a ele, seguido pelo time do Palestra Itália, o Palmeiras, com 15%, Corinthians com 14%, Vasco com 13%, fechando as cinco primeiras posições com o São Paulo, com 11% das pesquisas.

Nacionalmente, o estado que conta com o maior monopólio das pesquisas é o Amapá, onde o Flamengo toma 50% das pesquisas para si. Já o estado com maior pluralidade é o Ceará, onde o Rubro Negro carioca também lidera, mas desta vez com 25% dos votos.

O Flamengo é o clube mais pesquisado em 21 unidades federativas do país, com o único outro time que se repete entre elas sendo o Corinthians, aparecendo três vezes na lista.

Confira a lista na íntegra:

Acre

Flamengo – 47%

Palmeiras – 15%

Corinthians – 14%

Vasco – 13%

São Paulo – 11%

São Paulo

Corinthians – 41%

Palmeiras – 26%

São Paulo – 14%

Flamengo – 10%

Santos – 9%

Rio de Janeiro

Flamengo – 44%

Vasco – 19%

Botafogo – 17%

Fluminense 15%

Palmeiras – 5%

Minas Gerais

Cruzeiro – 34%

Atlético-MG – 31%

Flamengo – 17%

Corinthians – 9%

Palmeiras – 9%

Espírito Santo

Flamengo – 47%

Vasco – 20%

Botafogo – 13%

Fluminense – 11%

Palmeiras – 9%

Pará

Flamengo – 38%

Paysandu – 19%

Corinthians – 15%

Remo – 14%

Palmeiras – 14%

RONDÔNIA

Flamengo – 42%

Corinthians – 19%

Palmeiras – 18%

São Paulo – 11%

Vasco – 10%

Amazonas

Flamengo – 48%

Vasco – 21%

Palmeiras – 11%

Corinthians – 11%

Botafogo – 9%

Tocantis

Flamengo – 42%

Palmeiras – 19%

Corinthians – 16%

Vasco – 13%

São Paulo – 10%

Amapá

Flamengo – 50%

Vasco – 17%

Palmeiras – 12%

Corinthians – 11%

Botafogo – 10%

Roraima

Flamengo – 49%

Vasco – 15%

Palmeiras – 14%

Corinthians – 12%

Botafogo – 10%

Goiás

Flamengo – 40%

Corinthians – 19%

Palmeiras – 18%

São Paulo – 12%

Vasco – 11%

Distrito Federal

Flamengo – 45%

Vasco – 15%

Botafogo – 14%

Palmeiras – 14%

Corinthians – 12%

Mato Grosso

Flamengo – 36%

Corinthians – 23%

Palmeiras – 18%

São Paulo – 14%

Cuiabá – 9%

Mato Grosso do Sul

Corinthians – 30%

Flamengo – 25%

Palmeiras – 22%

São Paulo – 16%

Santos – 7%

Bahia

Bahia – 31%

Flamengo – 26%

Vitória – 19%

Corinthians – 12%

Palmeiras – 12%

Maranhão

Flamengo – 45%

Vasco – 16%

Palmeiras – 16%

Corinthians – 14%

São Paulo – 9%

Alagoas

Flamengo – 36%

Corinthians – 18%

CRB – 18%

Palmeiras – 17%

São Paulo – 11%

Pernambuco

Sport – 38%

Flamengo – 20%

Corinthians – 17%

Palmeiras – 15%

São Paulo – 10%

Paraíba

Flamengo – 45%

Palmeiras – 15%

Corinthians – 15%

Vasco – 15%

Botafogo – 10%

PIAUÍ

Flamengo – 43%

Palmeiras – 17%

Corinthians – 16%

São Paulo – 13%

Vasco – 11%

Ceará

Flamengo – 25%

Fortaleza – 24%

Ceará – 23%

Corinthians – 15%

Palmeiras – 13%

Rio Grande do Norte

Flamengo – 44%

Corinthians – 16%

Palmeiras – 16%

Vasco – 13%

São Paulo – 11%

SERGIPE

Flamengo – 45%

Palmeiras – 17%

Corinthians – 15%

Vasco – 13%

São Paulo – 10%

Rio Grande do Sul

Grêmio – 48%

Internacional – 36%

Flamengo – 6%

Juventude – 6%

Corinthians – 4%

Paraná

Corinthians – 28%

Palmeiras – 22%

Flamengo – 19%

Athletico – 17%

São Paulo – 14%

Santa Catarina

Flamengo – 30%

Grêmio – 21%

Corinthians – 19%

Palmeiras – 16%

Internacional – 14%