Palestra para orientação sobre o Simples Nacional acontecerá nesta sexta-feira

Para ajudar os empreendedores do Acre a entenderem o Simples Nacional, a Secretaria de Estado da Fazenda, o Sebrae no Acre, o Conselho Regional de Contabilidade (CRC/AC), a Fecomércio e a Fieac vão realizar a palestra “Opção do Simples Nacional 2025” nesta sexta-feira (17), às 10h, na sede do Sebrae, em Rio Branco.

Empreendedores que não são optantes e desejam ingressar no Simples Nacional tem até 31 de janeiro para fazer a adesão. Esse regime unifica o pagamento de vários tributos, como ICMS, ISS e a contribuição para a previdência, e é válido para Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

As empresas que querem aderir ao regime devem fazer a solicitação pelo portal do Simples, com a ajuda de um contador. Para que o processo seja imediato, é necessário não ter pendências federais, estaduais ou municipais.

Os motivos que podem excluir o MEI do Simples Nacional incluem: faturamento anual acima de R$ 81 mil, falta de Declaração Anual de Faturamento e acúmulo de débitos da contribuição mensal (DAS).

Para alcançar empreendedores e contadores de todo o estado do Acre, o evento também será transmitido ao vivo no canal do Sebrae no Youtube (@SebraenoAcre).

Informações:

Palestra “Opção do Simples Nacional 2025”

Data e horário: Sexta-feira, 17 de janeiro, às 10h

Local: Auditório do Sebrae (Av. Ceará, 3693, 7º BEC)