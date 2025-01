Palhaço do BBB 25 foi candidato a vereador e teve problemas nas contas

Anunciado nesta quinta-feira (9/12) como participante do Big Brother Brasil 25, Edilberto César Simões, 42 anos, ganhou destaque na política local de Ubá, Minas Gerais, antes de entrar para o reality. O artista circense foi candidato a vereador nas eleições de 2020 pelo Rede Sustentabilidade (REDE). Apesar de receber apenas 52 votos (0,11% do total), sua campanha atraiu atenção após suas contas terem sido inicialmente desaprovadas pela Justiça Eleitoral.

A controvérsia envolveu o uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). De acordo com a sentença da 275ª Zona Eleitoral de Ubá, ao qual o Metrópoles teve acesso, a doação de material gráfico recebida por Edilberto foi feita por um candidato a prefeito de outro partido da coligação, o que, segundo a Justiça, infringia as regras estabelecidas pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

No entanto, Edilberto recorreu da decisão, alegando que a doação era permitida, já que os partidos envolvidos faziam parte da mesma coligação majoritária. A Procuradoria Regional Eleitoral concordou com sua defesa, apontando que não houve desvio de finalidade na transferência dos recursos. Em análise final, o tribunal deu provimento ao recurso e aprovou as contas do candidato, afastando qualquer irregularidade.

Natural de Elói Mendes, Minas Gerais, Edilberto vive em Ubá, onde fundou, ao lado da esposa, Graziele, o Circo Onix Espetacular. Casados há 20 anos, o casal tem três filhas: Raissa, de 19 anos, que acompanhará o pai no programa, Laura, de 15, e Sofia, de 5, que torcem pela família de casa.

Com o desejo de usar o prêmio da disputa para dar uma vida melhor à família, investir em seu circo e realizar uma viagem de cruzeiro, Edilberto é só elogios à Raissa, com quem firmará parceria no programa: “Ela é muito guerreira, muito forte! Costumo dizer que é minha versão feminina”, disse ao Gshow.