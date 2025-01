Pastor evangélico tem dois vídeos íntimos vazados e web repercute: ‘varão’

Os usuários do X (ex-Twitter) foram surpreendidos, na manhã deste domingo (5), com o vazamento de dois vídeos íntimos envolvendo um pastor da Igreja Renascer Pentecostal de Salvador (BA). A identidade do religioso ainda não foi revelada, e a origem dos vídeos também permanece desconhecida. O líder da igreja ainda não se pronunciou sobre o caso.

do silêncio do pastor, a repercussão foi imediata na plataforma, com internautas fazendo comentários sobre o conteúdo vazado.

Muitos utilizaram trocadilhos relacionados à função religiosa do homem, associando sua atuação como pastor ao tamanho de sua genitália. Um usuário chegou a sugerir: “ele deveria abrir o onlyfans gospel”.

Outros comentários apoiaram a fazer referência ao vídeo, destacando o “tamanho” do líder religioso de forma jocosa. “Que cajadão” e “passada com o tamanho do cajado” foram algumas das reações que dominaram a discussão online.

Um comentário adicional fez referência ao caso de forma provocativa: “me passa o endereço, tô precisando ir num culto”.