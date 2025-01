Pentacampeão do mundo dorme no CT do Real Madrid após divórcio

O ex-jogador de futebol Roberto Carlos, pentacampeão do mundo e lenda da Seleção Brasileira e do Real Madrid, tem dormido no centro de treinamento do clube espanhol enquanto enfrenta um divórcio por um casamento que durou 15 anos. O ex-lateral enfrenta ainda uma briga judicial pela fortuna de cerca de R$ 1 bilhão.

Roberto Carlos e Mariana Lucon eram casados desde 2009. O casal possui duas filhas juntas, porém o ex-jogador possui outras nove crianças, uma delas é adotiva e as demais são de relacionamentos diferentes.

Segundo o portal Estadio Deportivo, da Espanha, a ex-mulher continua na mansão do ex-casal que fica em Madrid. Já os ex-sogros de Roberto Carlos estão na segunda casa, que pertencia a Mariana, o que levou o ex-jogador a ficar temporariamente no CT do clube em que ele é embaixador.

Os filhos de Roberto Carlos se encontram em várias localidades do mundo. Sete deles estão no Brasil, um no Brasil, um na Hungria e as outras duas moravam com o ídolo na Espanha. O ex-lateral já foi casado duas vezes, uma vez com Alexandra Pinheiro.