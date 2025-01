Perseguido, adolescente escapa da morte ao cair em frente à igreja; criminoso desiste de matá-lo

O monitorado por tornozeleira eletrônica Charles da Silva Feitosa, de 33 anos, e o adolescente I.A.S., de 16 anos, foram vítimas de uma dupla tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo na noite desta quinta-feira (23), na Rua da Paz, no bairro Belo Jardim 2, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Charles e o adolescente caminhavam em via pública quando foram surpreendidos por vários criminosos que desceram de um veículo modelo Ford Ka, de cor prata. Armados, os suspeitos efetuaram diversos disparos contra as vítimas.

Para escapar, todos começaram a correr em direções diferentes. Charles, atingido por um tiro no joelho direito e outro na perna esquerda, que resultou em uma fratura exposta no fêmur, conseguiu se abrigar em uma residência próxima. Ele foi socorrido por moradores da região, que o levaram em um veículo até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito.

O adolescente, desesperado, correu pela Rua da Paz e foi perseguido por um dos atiradores, que continuou disparando. A vítima caiu em frente a uma igreja evangélica no exato momento em que um tiro, que poderia ter atingido fatalmente a cabeça do rapaz, acabou acertando o carro de um pastor que estava estacionado em frente ao templo.

Ao perceber o jovem caído, o criminoso se aproximou, mas, ao notar que várias pessoas da igreja observavam a cena, desistiu de efetuar o chamado “tiro de misericórdia”. O adolescente, entretanto, já estava gravemente ferido, com um tiro no abdômen e outro na coxa.

Após a ação, os suspeitos retornaram correndo ao automóvel e fugiram do local.

Populares prestaram assistência e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local e realizou os primeiros atendimentos ao adolescente, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave e levado diretamente ao centro cirúrgico do hospital.

Já Charles, após estabilizarem seu quadro clínico na UPA, também foi transferido ao pronto-socorro de Rio Branco por uma ambulância de suporte avançado. Ele foi entregue ao setor de Traumatologia, onde deverá passar por exames complementares para avaliar a necessidade de intervenção cirúrgica, já que os projéteis ficaram alojados em seu corpo.

Policiais militares do 2º Batalhão foram acionados e compareceram à UPA para coletar informações sobre os suspeitos. Realizaram buscas na região, mas ninguém foi encontrado. Segundo a polícia, a motivação do crime seria a guerra entre facções criminosas.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também estiveram no local e iniciaram as investigações. O caso será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).